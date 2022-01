Nieuw Fries tallship Reade Swan krijgt vorm

Het schip Reade Swan is een zusje van de Wylde Swan. Het schip wordt deze maand aangepast en opgeknapt, er komt meer plek voor meer bemanning. "In plaats van vijf mensen willen we zeven aan boord hebben", zegt Christophe Meijer van Swan Expeditions. "Daarvoor plaatsen we twee extra bedden, er komt een wc bij en een douche."

De Reade Swan is gebouwd in 1910 en werd vroeger in Duitsland ingezet als lichtschip. Daarna is de boeg versterkt om ook in het poolgebied te zeilen. In de jaren 90 is het schip voor het laatst aangepast.

Officieel Fries

Swan Expeditions is trots op de aanwinst, vooral ook omdat het schip in Nederlandse handen blijft. De thuishaven van de Rode Swan wordt Harlingen. Daarmee is het tallship dan ook officieel Fries.

Over twee weken staat de eerste tocht op het programma. Niet naar de noordpool, maar dichtbij huis: op de Wadden- en Noordzee, met leerlingen van de Maritieme Academie.