Veel meer schade dan gedacht tijdens jaarwisseling in Achtkarspelen

De schade is ook een stuk hoger geworden dan waar de gemeente eerst op rekende, zegt burgemeester Oebele Brouwer. "We dachten eerst dat het wat meeviel in vergelijking met andere jaren. Er waren bijvoorbeeld geen situaties met veel oproer."

In de afgelopen dagen is duidelijk geworden dat de schade toch hoger was. Er was schade door vreugdevuren, opgeblazen afvalbakken en twee vernielde speeltuinen in Surhuisterveen en Kootstertille. De schade aan deze speeltuinen was in totaal bijna 6.000 euro.

Rol corona en vuurwerkverbod?

Brouwer baalt ervan, zegt hij. "Ik ben geen psycholoog en ik kan niet beoordelen in hoeverre dit een gevolg is van de coronabeperkingen, of dat het vuurwerkverbod een rol heeft gespeeld. Het is voor mij wel duidelijk dat we hier met de dorpen en vertegenwoordigers werk van moeten maken."

Hij vraagt zich af of vreugdevuren wel zo onschuldig zijn, als ze voor zoveel schade zorgen, ook al hoefde de brandweer niet in te grijpen.

Tot nu toe heeft niemand zich gemeld als veroorzaker van de schade. De gemeente heeft daar ook geen tips over gekregen.