Kringloopwinkels zitten vol; spullen worden gebracht, maar niet verkocht

De winkels nemen nog wel spullen in, maar er wordt niet verkocht. "De inbreng is elke ochtend open, behalve op zaterdag en er wordt nog flink ingebracht", zegt regiomanager Yvon de Vries. "We stimuleren het niet, maar zijn er wel blij mee als het goed, schoon en heel is. Daar zijn we dankbaar voor."

De lockdown moet echter niet lang meer duren, anders hebben ze een ruimteprobleem. Via Omrin hebben ze een loods die ze als opslag mogen gebruiken.

Open voor vrijwilligers

De Estafette-recyclewinkels in Fryslân zijn niet open om te winkelen, maar wel voor de vrijwilligers. "We hebben een buurthuisfunctie, de vrijwilligers gedijen het beste bij ritme en regelmaat." Bij de vorige lockdown waren ze ook dicht voor de medewerkers en dat is slecht bevallen.

Ze gebruiken deze tijd ook om de winkels schoon te maken en opnieuw in te richten. Ze zijn ook actief op Marktplaats en op social media. "Maar we hopen natuurlijk dat we gauw weer open mogen."

Ook in de onlangs heropende winkel in Koudum willen ze graag weer open. "We hebben net een verbouwing gehad en moesten toen gauw weer dicht. Dat is zo jammer, want het staat fol. Er gaat immers niets uit, maar we nemen wel spullen in", vertelt Jeanet Metzlar.