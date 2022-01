Laatste internationale test voor shorttrackers in aanloop naar Spelen gaat niet door

Vanwege de coronapandemie hebben verschillende buitenlandse ploegen zich afgemeld, schrijft de NOS. De Invitation Cup zou het laatste internationale toernooi zijn in aanloop naar de Winterspelen in Peking, met shorttrackers uit Nederland, Hongarije Frankrijk, Rusland, België en Israël.

Nog één olympisch startbewijs

Er wordt nog wel geschaatst in Leeuwarden over anderhalve week: de Nederlanders rijden wedstrijden tegen elkaar. Bij de mannen en vrouwen wordt daarna ook de vijfde plaats in de olympische ploeg vergeven.

De Invitation Cup was eigenlijk een toernooi dat het Europees kampioenschap moest vervangen. Dat EK zou in Dresden zijn, maar werd ook al afgelast vanwege het coronavirus.