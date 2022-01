RIVM meldt: 565 nieuwe coronabesmettingen, 1 sterfgeval

In Fryslân zijn er in de afgelopen 24 uur 565 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd bij het RIVM, maar door een technische storing zijn de cijfers waarschijnlijk nog hoger. Het zijn er in ieder geval 27 meer dan woensdag. Toen werden er 538 besmettingen gemeld.

Het dagelijkse aantal besmettingen van de laatste drie weken (komt de grafiek niet goed in beeld, klik dan hier):