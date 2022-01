Cambuurtrainer Henk de Jong pakt werk op: 'Rustig aan beginnen'

Begin december werd bij hem een vrij grote cyste diep in zijn hoofd gevonden. "Dat was wel schrikken", zegt De Jong. Artsen hebben hem geholpen en geadviseerd om de cyste te laten zitten. Toen hij vroeg of hij dan weer met zijn werk mocht beginnen, was het antwoord positief.

Opbouwen

De trainer doet het nog rustig aan en zegt dat zich weer vaker op de club gaat laten zien. Het opbouwen heeft zijn tijd nodig. Hij zal zijn leven ook anders in moeten richten. Voorlopig geeft hij geen interviews bij wedstrijden. De Jong hoopt op begrip.

De trainer zegt dat hij ernaar uitkijkt om van het voetbal te genieten. "We maken er wat van", sluit De Jong af.