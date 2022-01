Leeuwarder wethouder Kuiken wil meer geld voor armoedebestrijding

Dat vindt ook wethouder Hein Kuiken van Leeuwarden. De Friese hoofdstad staat al jaren in de top 10 van gemeenten met de meeste armoede en probeert er al jaren iets aan te doen, maar nog zonder al te veel resultaat.

"Niet de middelen om iets te veranderen"

"Dat heeft ook wel te maken met hoe het in Nederland geregeld hebben: een hele hoop op het gebied van inkomenspolitiek wordt in Den Haag vastgesteld. Gemeentes hebben niet de middelen om iets significant te veranderen als iemand in armoede verkeert", zegt Kuiken.

Kuiken heeft zorgen over de aanpak van armoede in Leeuwarden: "Het grootste probleem is dat we de bestaanszekerheid van een hele grote groep mensen niet kunnen waarborgen."

Schulden kwijtschelden

Een mogelijke oplossing voor die groep zou het kwijtschelden van schulden kunnen zijn. "Ik heb een voorstel bij de gemeenteraad liggen voor het experimenteren met het kwijtschelden van schulden", zegt de wethouder. "Die schulden zorgen voor zoveel stress dat je lamgeslagen kunt raken in het leven. Wij gaan kijken of we door het wegnemen van de schuld mensen in staat kunnen stellen om aan hun toekomst te werken."

Volgens Kuiken zou de minister van Armoede het thema op de agenda moeten zetten. Daarnaast zouden de gemeenten meer steun moeten krijgen bij het bestrijden van de armoede: "Dan heb ik het natuurlijk over geld", zegt Kuiken.