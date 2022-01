Oproep: stuur dode huisspitsmuizen van Schiermonnikoog voor onderzoek

"Deze muizensoort komt oorspronkelijk niet op Schiermonnikoog voor", vertelt onderzoeker Maurice La Haye.

"Ze kunnen wel zwemmen, maar niet zo'n eind. Dus hij is er door mensen gekomen. Ze zijn waarschijnlijk meegelift in containers of met vakantiegangers meegekomen in een caravan of vouwwagen. Dat weten niet, maar door DNA-onderzoek kunnen we de route achterhalen en kijken hoe ze op het eiland zijn gekomen."

De eerste melding van de huisspitsmuis op Schiermonnikoog was in 1982. Op Texel was dat zo'n tien jaar geleden, maar op Ameland is het beestje nog maar recent aangetroffen. Er zijn ook eilanden in Europa waar de soort niet voorkomt, zoals in Groot-Brittannië.

Inheemse soorten beschermen

De muis kan andere inheemse soorten verdringen, zoals dat op Texel is gebeurd. "Ons doel is om de inheemse soorten te beschermen."