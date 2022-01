Geen vogelgriep in buurt van bedrijf Blije met besmette vleeskuikens

De uitslagen van de monsters zijn donderdag binnengekomen en die zijn allemaal negatief, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Nadat maandagavond bekend werd dat er vogelgriep vastgesteld was in Blije, zijn de vleeskuikens afgemaakt. Bedrijven in de buurt zijn meteen bemonsterd op vogelgriep.

Vervoersverbod

In een gebied van 10 kilometer rondom het getroffen bedrijven geldt nog wel tot begin februari een vervoersverbod, voor vogels, eieren, mest en andere dieren die afkomstig zijn van een bedrijf waar gewerkt wordt met vogels.