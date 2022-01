Fryslân donkerrood op coronakaart | Omzetschade winkeliers twee miljard

Ongeveer twee derde van de mensen die de vaccinatie Twijfeltelefoon bellen, heeft vragen over de boosterprik. Ze hebben vooral hun bedenkingen bij het nut ervan of zijn bezorgd over eventuele bijwerkingen van de prik. Dat zegt oprichter van de Twijfeltelefoon en internist van het Erasmus MC Robin Peeters tegen NU.nl.

Volgens hem belden in het begin vooral mensen die twijvelden of ze zich zouden laten vaccineren. Daarna groeide het percentage dat belde over de boosterprik. Rond Kerstmis besloeg dit de helft van de vragen. Intussen gaat 65 tot 70 procent van de ongeveer 3500 telefoontjes per week over de boosterprik.

Informatiecampagne

Er moet daarom een betere landelijke informatiecampagne over de boosters komen, waarbij medewerkers ook de wijk in gaan. Daarvoor pleiten deskundigen in De Telegraaf. "De communicatie is best wat verwarrend geweest", constateert internist en initiatiefnemer Robin Peeters.

"Eerst zouden enkel de 60-plussers een booster nodig hebben, en nu moet iedereen in een razendsnel tijdsbestek. Het is nu ontzettend belangrijk om duidelijk uit te leggen dat dat door omikron komt, waartegen de bescherming door de eerste vaccinatie minder is."