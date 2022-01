Eerste coronaprik jaar geleden gezet | Ouderenorganisaties willen onderzoek naar oversterfte

Verschillende ouderenorganisaties willen dat het kabinet direct onafhankelijk onderzoek doet naar de toename van oversterfte in Nederland. "Het is onacceptabel dat de regering geen gehoor geeft aan een motie hierover van Pieter Omtzigt, die begin december Kamerbreed is aangenomen", zeggen ouderenorganisatie ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, NOOM en KBO Brabant.

Volgens het CBS zijn in de afgelopen maanden veel meer mensen overleden in vergelijking met andere jaren. Ook was de oversterfte in Nederland hoger dan in andere landen, waar de vaccinatiegraad ongeveer even hoog was. In alle leeftijdsgroepen was meer oversterfte, maar de stijging was het hoogst boven de 65 jaar.

Oversterfte slechts deels verklaard door corona

Dat kan slechts deels worden verklaard door de coronapandemie. "In november bijvoorbeeld was de oversterfte 3500 mensen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde in die maand 912 doden door corona", zeggen seniorenorganisaties. Ze willen weten welke andere factoren voor oversterfte zorgen, zoals uitgestelde zorg, eenzaamheid of vaccinaties.