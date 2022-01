Coronanieuws 6 januari: 38 procent Nederlandse volwassenen is geboosterd

Het aantal coronabesmettingen loopt ook in de Nederlandse voetbalwereld op. Bijna de helft van alle profspelers die aan een onderzoek van spelersvakbond VVCS hebben meegedaan, heeft in de afgelopen twee jaar in corona-infectie gehad.

Van de 157 spelers die de enquête vulden, hebben 70 corona gehad. " Dat is op zichzelf best veel, maar gelukkig zaten er nauwelijks ziekenhuisopnames bij", zegt professor Vincent Gouttebarge, betrokken bij het VVCS-onderzoek. "Maar één voetballer gaf aan dat hij opgenomen is geweest, maar niet naar de IC hoefde."

Lagere vaccinatiegraad

De vaccinatiegraad onder profvoetballers in Nederland is 75 procent: lager dan het landelijk gemiddelde (86 procent van alle volwassenen) en ook lager dan in sommige andere landen.

Een week voordat de competities weer losgaan nemen de coronazorgen bij veel eredivisieclubs toe. Zo schrapte sc Heerenveen het trainingskamp vanwege verschillende coronagevallen.