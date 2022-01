38 procent Nederlandse volwassenen is geboosterd

In Fryslân zijn er in de afgelopen 24 uur 565 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd bij het RIVM, maar door een technische storing zijn de cijfers waarschijnlijk nog hoger. Het zijn er in ieder geval 27 meer dan woensdag. Toen werden er 538 besmettingen gemeld.

Gemiddeld zijn er in de afgelopen week elke dag 511 besmettingen gemeld in Fryslân.

Eén sterfgeval

In Fryslân is er in de afgelopen 24 uur één stergeval vastgesteld als gevolg van het coronavirus. Dat gaat om een inwoner van Waadhoeke. Er zijn geen Friezen met het coronavirus opgenomen in het ziekenhuis.

Landelijk ligt het aantal nieuwe coronabesmettingen op 24.700. Dat is een nieuw dagrecord.