Jeugd Oosterstreek 'kraakt' huurhuis als protest tegen woningkrapte

Ze hopen dat hun actie de woningkrapte in Fryslân nog verder aankaart. "Het is overal een drama en het zou mooi zijn als we dit kunnen oplossen. We hebben ondertussen alles netjes teruggeven aan WoonFriesland. Zij hebben gezegd dat we voorrang krijgen bij een eventuele koop, maar dat zie ik met een hard hoofd tegemoet."

Spijt van hun actie hebben ze niet. "We hebben in ieder geval een leuke dag in het huis gehad. Het was een beetje als kamperen in een woonkamer. We kunnen er wel om lachen, maar hopelijk krijgen we snel een eigen huis."

Reactie WoonFriesland

Woningcorporatie WoonFriesland zegt dat het de huizen niet zomaar aan iedereen kan verkopen. Ze zijn gebonden aan prijzen. Donderdag is hun reactie te horen bij Omrop Fryslân in het radioprogramma Fryslân fan 'e moarn.