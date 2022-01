Drachtster ondernemersvereniging wil winkel snel verder openen

"Het is voor ons moeilijk te begrijpen dat winkelen en uit eten gaan in België en Duitsland wel kan en hier niet." Blok krijgt van zijn leden 'emotionele en boze reacties' op het plan van het OMT om aan te dringen op een langere lockdown zonder soepelere regels voor winkels en horeca. "Ik hoop echt op nieuw elan van het kabinet, met meer oog voor de belangen van ondernemers en horeca, want dit is heel moeilijk vol te houden."

Hij dringt aan op een mogelijkheid voor winkels en horeca om op een veilige wijze verder te openen, bijvoorbeeld door een maximum aantal bezoekers voor elke winkel vast te stellen en desnoods ook bezoekers bij de ingang te controleren op hun QR-code. "Ik doe liever geen selectie bij de ingang, maar als dat nodig is om weer open te gaan, dan doe ik dat."