Toch snel internet in kleine dorpen door nieuw glasvezelnetwerk

Glaspoort is een samenwerking tussen KPN en APG, pensioenbeheerder van ABP. In Fryslân start het bedrijf eind deze maand in Balk. De bewoners kunnen daar donderdag een brief over in de brievenbus verwachten. Doel is volgens Glaspoort dat gemeenten zoals Leeuwarden en Waadhoeke daarna al snel volgen.

Blijdschap in grijze gebieden

In de dorpen in deze 'grijze gebieden' zijn ze blij dat er nu toch iemand is gevonden die het wil aanleggen. Een andere kabelaar, Kabelnoord uit Dokkum, had concrete plannen. Die werden deze zomer geschrapt nadat uit onderzoek was gebleken dat er te weinig behoefte was.

Dat klopt, zegt voorzitter Henk Korthof van dorpsbelang Boksum: "De kanttekening is alleen wel dat je daar maar kon kiezen uit een paar aanbieders. Dat zijn er nu meer en dat maakt het aanbod een stuk aantrekkelijker. Ik denk dan ook dat er nu meer mensen dit wel gaan overwegen. Ook omdat veel zenders in hoge resolutie uitzenden en dat kost veel data."

De teleurstelling die onder andere Korthof toen had, is nu omgedraaid naar optimisme. "Ik ben echt blij dat ze het aandurven en wij straks geen zogenaamd grijs gebied meer zijn."