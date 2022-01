Minder reddingacties KNRM door slecht zomerweer

In 2021 is de KNRM 2.200 keer in heel Nederland uitgevaren na vragen om hulp. Daarbij brachten ze 3.550 mensen en 110 dieren veilig aan wal.

Het was rustiger dan in 2020. Dat was voor de KNRM het drukste reddingsjaar ooit. Waarschijnlijk was het in 2021 rustiger omdat het zomerweer toen minder goed was dan in het jaar daarvoor. Verder waren er, en in tegenstelling tot in 2020, minder reisbeperkingen. Mensen konden weer naar het buitenland op vakantie.