Uilenteller Age speurt grond en boomtoppen af in Grou op zoek naar ransuilen

Er is een melding binnengekomen dat in Grou ransuilen zitten. De vogelwacht van Grou is nu bezig met de wintertelling van ransuilen.

Uilenteller Age Kleinhuis gaat op inspectie. Je moet goed kijken, want gemakkelijk zijn de uilen niet te vinden. Na de zoektocht op de grond, speurt Age de toppen van de bomen af.