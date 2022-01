Jongeren Anjum over ongeregeldheden: “ME zat te wachten tot er iets zou gebeuren"

Door het optreden van de ME sloeg de sfeer in het dorp volledig om, schrijven de jongeren verder. "Waar het eerst vooral heel gezellig en gemoedelijk was, werden deze emoties omgezet in boosheid. Met als absoluut dieptepunt het ernstig verwonden van een van de agenten."

"Maar om het een en ander in een ander perspectief te zetten, zou u ook niet vreselijk boos zijn als u ziet dat uw familie en/of vrienden, terwijl ze onschuldig naar huis lopen, ineens neergeknuppeld worden?"

In gesprek

De jongeren schrijven dat er op deze manier eerder haat naar de politie en ME is dan begrip. "Dit is iets dat je altijd moet voorkomen. Wij als jongeren van Anjum zouden graag in gesprek willen over wat er is gebeurd en de avond evalueren. Ook willen wij het er wel over hebben om een manier te vinden dat het in de toekomst niet weer zo uit de hand kan lopen."