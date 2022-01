RIVM stelt 100.000e positieve coronatest vast in Fryslân

In totaal zijn er veel meer Friezen die de afgelopen twee jaar het coronavirus opgelopen hebben. Hoeveel dat er precies zijn is lastig te zeggen, geeft de GGD aan.

Verschillende oorzaken

Dat komt onder andere doordat het testbeleid verschillende keren veranderd is: eerst werd bijna niemand getest, later alleen mensen met klachten die kort daarvoor in een coronagebied waren geweest, daarna alle volwassenen en later ook nog kinderen.

Bovendien was de testcapaciteit niet altijd groot genoeg om iedereen te kunnen testen. En nu maken veel meer mensen gebruik van zelftesten. Dat kan handig zijn om gauw een eventuele besmetting op het spoor te komen, maar het is wel minder betrouwbaar dan de testen bij de GGD. Bovendien zorgen zelftesten ervoor dat de GGD minder zicht heeft op het virus.

Gemiddelde gaat omhoog

De 538 positieve testen van woensdag zijn 27 minder dan dinsdag. Toen werden 565 nieuwe besmettingen geregistreerd.

Gemiddeld zijn in de afgelopen week elke dag 509 besmettingen gemeld in Fryslân. Dinsdag lag dat gemiddelde op 497 besmettingen, een week geleden nog op 437.

Het aantal besmettingen per gemeente (zie je de kaart niet goed, klik dan hier):