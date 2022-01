Commissaris Brok in nieuwjaarstoespraak: grootschalige opvang heeft geen toekomst

Ta beslút giet Brok yn op de Fryske taal. Sa is er tefreden mei hoe't Kneppelfreed betocht wurdt: der wie mear omtinken foar de takomst en de posysje fan de Fryske taal as by de betinking fan 20 jier lyn.

25 jier foar Kneppelfreed hold pater Titus Brandsma in Frysktalige preek by de earste nasjonale bonifatiusbeafeart yn Dokkum, merkt Brok op. "Brandsma pleite doe al foar taalûnderwiis yn it Frysk. Hast hûndert jier lyn dus! Brandsma wie syn tiid fier foarút, ûnder oare wat it Frysk en de parsefrijheid oanbelanget."

Tot slot gaat Brok in op de Friese taal. Zo is hij tevreden met hoe Kneppelfreed wordt herdacht: er was meer aandacht voor de toekomst en de positie van de Friese taal dan bij de herdenking van 20 jaar geleden.

25 jaar voor Kneppelfreed hield pater Titus Brandsma een Friestalige preek bij de eerste nationale bonifatiusbedevaart in Dokkum, merkt Brok op. "Brandsma pleitte toen al voor taalonderwijs in het Fries. Bijna honderd jaar geleden dus! Brandsma was zijn tijd ver vooruit, onder andere wat betreft het Fries en de persvrijheid."