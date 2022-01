Leeuwarder Bevers voor VVD de Tweede Kamer in

Bevers stond op nummer 43 op de VVD-kandidatenlijst bij de verkiezingen. Dat was in principe te laag voor een plek in de Kamer, omdat de VVD 34 zetels kreeg.

Maar nu de VVD opnieuw in de regering komt, schuiven drie Kamerleden door naar het kabinet: Mark Rutte (premier), Mark Harbers (minister Infrastructuur en Waterstaat) en Aukje de Vries (staatssecretaris Toeslagen en Douane). Een paar andere kandidaten op de lijst, die daardoor de Kamer in zouden komen, hebben aangegeven dat ze niet de Kamer in willen.

Bevers is 56 jaar en heeft bijna twaalf jaar in de gemeenteraad van Leeuwarden gezeten. Hij is zelf erg blij met zijn benoeming. Bevers is ondernemer, hij heeft onder andere een internetbedrijf. Dat wordt voortgezet door een compagnon.

Al in Den Haag geweest

De Leeuwarder is dinsdag al in de Tweede Kamer geweest, hij wordt waarschijnlijk over een week officieel geïnstalleerd. Het is nog niet bekend met welke onderwerpen Bevers zich bezig zal houden in Den Haag.

Bevers is na Romke de Jong (D66), Tjeerd de Groot (D66), Harry van der Molen (CDA) en Habtamu de Hoop (PvdA) het vijfde Friese Kamerlid.