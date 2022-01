Omrop TIP: het NNO Nieuwjaarsconcert op tv bij Omrop Fryslân

Er staat een programma met werken van onder andere Wagner, Adam, Dvorák, Lehár, Johan Strauss en Kálmán op de planning. Het concert wordt uitgezonden bij Omrop Fryslân.

Pavel Baleff

De Bulgaarse dirigent Pavel Baleff staat aan de leiding van het orkest. In 1988 dirigeerde hij zijn eerste concert. Sinds 2007 is hij chef-dirigent fan de Baden-Baden Philharmonie en artistiek directeur van de internationale "Carl Flesh" academie. Vanaf 2022 is hij ook muziekdirecteur van de Opera Limoges in Frankrijk. Baleff werkt met wereldberoemde zangers en heeft verschillende grote prijzen gewonnen.

Anna Gabler

De sopraan in dit Nieuwjaarsconcert is Anna Gabler. Zij heeft zich internationaal gevestigd als lyrisch-dramatische sopraan. Gabler is geboren in München en heeft een langdurige band met de Beierse Staatsopera. Ze heeft gewerkt met verscheidene bekende regisseurs.