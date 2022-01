Rust, koeien en begeleiding op zorgboerderij Aldegea voor misbruikte vrouwen

De vrouwen krijgen op de zorgboerderij geen behandeling maar begeleiding. In de natuur en de rust van het platteland kunnen ze wandelen of fietsen, voor het vee zorgen, de tuin onderhouden of gewoon de konijnen, geiten of schapen aaien. Nu zijn er alleen nog koeien. Over enkele jaren moet dat allemaal mogelijk zijn, schetst begeleider Gelske Tjeerdsma.

"Dan hoop ik dat hier veel vrouwen rondlopen, dat we een mooie theetuin hebben, een moestuin en veel kleine dieren. En dat we de vrouwen met veel vertrouwen de maatschappij in kunnen sturen. Ons einddoel is dat ze weer integreren."