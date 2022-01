'Omikronpatiënten in ziekenhuizen vooral op verpleegafdeling'

In dit liveblog melden we het laatste nieuws over het coronavirus:

1.500 boosterprikken zonder afspraak op eerste dag vrije inloop;

Er zijn dinsdag 565 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in Fryslân, landelijk gaat het om 18.616 nieuwe besmettingen;

Het landelijke aantal besmettingen stijgt snel: afgelopen week was er een stijging van zo'n 35 procent;

In Dokkum gaat een nieuwe vaccinatielocatie open, waar mensen zonder afspraak de eerste 2 prikken kunnen krijgen.

