Landelijk 24.590 nieuwe coronabesmettingen | Rechter: lockdown kan in stand blijven

"De Sionsberg was een hele fijne locatie, omdat het ook dichtbij andere zorgverleners was. Maar het had beperkte ruimte", vertelt Jolanda de Jong, Clusterhoofd vaccinaties. "Omdat we op korte termijn heel veel mensen de booster willen kunnen laten halen, hebben we een grote locatie gekozen, en kunnen we hier zo'n 2.000 mensen per dag vaccineren."

Boostercampagne

De opdracht voor de GGD'en werd met de boostercampagne groter, iedereen moest nu voor eind januari een boosterprik kunnen halen, vertelt De Jong: "Dat betekent dat wij hier in Fryslân hebben gekeken hoe we kunnen gaan opschalen, of er grotere locaties beschikbaar zijn, zodat we in korte zoveel mogelijk mensen een boosterprik aan kunnen bieden."