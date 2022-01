IC-baas kritisch op aanstelling Kuipers als coronaminister

De aanstaand coronaminister Ernst Kuipers (D66) gaat vandaag langs bij demissionair premier Rutte. Rutte ontvangt deze dagen de mensen die zijn nieuwe kabinet moeten vormen. Kuipers is op dit moment voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. In die functie is hij verantwoordelijk voor de spreiding van de coronapatiënten in de ziekenhuizen.

Peter van der Voort uit Boksum, hoofd van de intensive care in het UMCG, is kritisch op de aanstelling van zijn partijgenoot. Dat zei hij in de talkshow Beau. "Als je een minister (De Jonge, red.) vervangt door zijn meest intieme adviseur, dan ligt het niet voor de hand dat het beleid gaat veranderen. Maar wellicht verrast-ie ons."

'BMI moet omlaag'

Van der Voort heeft meerdere keren gezegd dat het zaak is dat de BMI van Nederlanders omlaag moet om het coronavirus te bestrijden. "Kuipers weet ook hoe ik daarover denk. Als iedereen in Nederland een BMI onder de 25 zou hebben, zouden we geen problemen op de intensive care hebben. En ik begrijp dat je niet zomaar kunt zorgen dat iedereen een lager BMI heeft, maar het is wel zaak dat je als overheid daar beleid op voert, zeker als de pandemie zo lang duurt."