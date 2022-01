Coronanieuws 5 januari: 100.000e positieve coronatest vastgesteld in Fryslân

In het begin van de coronacrisis lag de nadruk bij supermarkten op het houden van afstand en desinfecteren. Dat laatste zou helpen om het aantal besmettingen via winkelmandjes en winkelwagentjes te beperken, maar er is steeds meer bewijs dat daar nauwelijks besmettingen uit voortkomen.

Volgens epidemioloog Alma Tostmann van het Radboudumc in Nijmegen kunnen mensen beter allemaal een mondkapje dragen dan zich druk maken over de handvaten van winkelmanden en wagens. "Als er een besmet iemand in de winkel rondloopt, is het belangrijker dat we allemaal een mondmasker dragen dan dat het karretje van die klant gereinigd wordt."