Kinderboerderij Bears mag van rechter vijftig dieren houden: "Ik moet kiezen"

De Jong heeft al een poos ruzie met de inspecteurs, want hij vindt dat hij niet terecht wordt behandeld.

Volgens De Jong is alles begonnen met klachten door mensen die hem de kinderboerderij niet gunnen. "En als je eenmaal in de molen van inspecties zit, dan komen de inspecteurs steeds weer. En dan vinden ze ook steeds weer iets wat niet goed is", volgens De Jong.

Andere plek zoeken voor dieren

De rechter heeft twee maanden celstraf en een voorwaardelijke boete van 1.500 euro opgelegd. Dinsdag kreeg De Jong de papieren met de uitspraak. "Er mogen tien grote dieren, twintig kleinere huisdieren en twintig vogeltjes, zoals kippen en dwergpapegaaien overblijven. Wat ik niet meer mag houden zijn konijnen, egels en lama's."

De Jong legt zich neer bij de uitspraak. De lama's en konijnen hebben al een andere plek. Voor sommige schapen, ezeltjes en paarden wordt ook andere plek gezocht. De vijf egels staan op Markplaats. De Jong vraagt 250 euro voor één hystrix cristata, zoals ze in het Latijn heten.