1.500 boosterprikken zonder afspraak op XXL-priklocatie Leeuwarden

In totaal werden er dinsdag zo'n 3.500 boosterprikken gezet, zegt een woordvoerder van GGD Fryslân.

Nog geen stormloop

De GGD hoopt met de optie om zonder afspraak ingeënt te worden meer mensen naar de prikhal in Leeuwarden te krijgen. In de XXL-locatie kunnen dagelijks ongeveer 12.000 boosterprikken gezet worden, maar dinsdagmiddag waren voor deze week 'maar' 30.000 prikafspraken gemaakt.

Volgens de GGD is de vaccinatiegraad voor de boosterprik onder ouderen in de regio Fryslân hoog, maar lijken de jongere leeftijdsgroepen die de afgelopen weken opgeroepen zijn voor een boosterprik nog niet massaal een afspraak te maken.

Mensen van buiten Fryslân

Dinsdag waren er aan het eind van de dag wel meer studenten dan anders op de priklocatie. "Maar dat heeft ook met leeftijd te maken", stelt een woordvoerder. Op dit moment kan iedereen van 18 jaar en ouder een afspraak maken voor een boosterprik.

Ook maakten meer mensen op de dag zelf nog een afspraak voor een boosterprik en waren er "redelijk wat" mensen van buiten Fryslân naar Leeuwarden gekomen voor een prik zonder afspraak.

Succes

De GGD Fryslân noemt de eerste dag van het prikken zonder afspraak in Leeuwarden "eigenlijk wel een succes". "Het heeft even tijd nodig om op gang te komen", zegt de woordvoerder. "Onze hoop is dat we morgen volle bak hebben. We verwachten ook wel wat meer mensen, deels doordat de scholen nog dicht zijn en omdat nu meer bekend is dat wij een vrije inloop hebben."