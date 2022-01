Faber van LTO: "Het blijft een raadsel hoe vogelgriep in de stal komt"

Piet Faber van LTO Pluimveehouderij vertelt over de situatie die pluimveehouders nu overkomt. "Het is altijd een onaangename verrassing, maar zo als u weet was een aantal weken geleden in het nieuws dat de vogels dood neervielen op Schiermonnikoog, ook door de vogelgriep. En ja... Blije - Schiermonnikoog, dat is niet zo'n heel grote afstand."

Veel maatregelen

Bij de vogelgriep is het lastig te zeggen wanneer het virus weer oplaait. "Kippenhouders hebben al heel veel maatregelen genomen om insleep door zichzelf te voorkomen. Bij een uitbraak in Zeewolde (een aantal maanden geleden, red.) bleek dat de virussen in drie bedrijven naast elkaar genetisch zoveel van elkaar verschilden dat het niet aannemelijk is dat het van het ene naar het andere bedrijf is gesprongen. Dus we doen een aantal dingen goed als sector", zegt Faber.

"Maar het is en blijft nog steeds een raadsel hoe het dan toch weer bij individuele bedrijven binnenkomt. Er is nog geen wetenschapper die het kan verklaren."