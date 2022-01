Gerrit Hiemstra: 'Elfstedentocht komt misschien niet weer'

Kans op Elfstedentocht helft kleiner

Andere weerexperts zijn het erover eens dat de kans op de zestiende Elfstedentocht steeds kleiner wordt. Het KNMI heeft berekend dat de kans op een nieuwe tocht de helft kleiner is dan honderd jaar geleden.

Hoewel het klimaat ongunstiger wordt, zijn de omstandigheden volgens het KNMI eens in de twaalf jaar geschikt voor een Elfstedentocht. Begin vorige eeuw was dat nog eens in de vijf jaar.