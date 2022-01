Leeuwarder Maarten Goudzwaard (JA21) tijdelijk naar Tweede Kamer

Als nummer vier van zijn partij miste hij bij de verkiezingen nog nét een zetel. Maar, nu Pouw-Verweij met zwangerschapsverlof gaat, mag hij toch naar Den Haag. "Ik ben heel blij dat ik deze kans heb gekregen", zegt Goudzwaard. "Ik heb er heel veel zin in."

Druk, druk, druk

Het wordt de komende tijd druk voor de Leeuwarder. "Vooral op het thuisfront. Mijn verloofde heeft een hele drukke baan, we voeden twee kinderen op, we moeten woonruimte zoeken", somt Goudzwaard op. En dan komt nog het Kamerwerk: dossiers inlezen, overdrachten doen.

Dat is de makkelijkste klus niet, want het Statenlid krijgt een flinke portefeuille: "Ik zal moeten aanschuiven in de coronadebatten, maar ik heb er alle vertrouwen in dat Nicki Pouw-Verweij me daarbij gaat ondersteunen."

Friezen

Daarnaast wil de Leeuwarder vooral ook aan de slag met het mkb en de woningcrisis. En voor Fryslân. "Er zijn veel Friezen daar, dan is de provincie ook weer een stukje meer vertegenwoordigd."

Minder dan een jaar geleden stapte de politicus op bij Forum voor Democratie, al met al een apart jaar. "Dat is een understatement", lacht Goudzwaard. "Ik heb geen moment spijt dat ik overgestapt ben. De missie en boodschap die JA21 uitdraagt slaat aan."

Staten en gemeente

Goudzwaard is nog altijd Statenlid en fractievoorzitter voor zijn partij in de Provinciale Staten Hij hoopt dat door te kunnen zetten. "Ik voorzie geen problemen, maar praktisch moeten we wel kijken wat de mogelijkheden zijn."

We zullen JA21 ieder geval nog niet terugzien in de Leeuwarder gemeenteraad, vertelt Goudzwaard. "We doen met opzet alleen in Amsterdam mee. We willen gestaag groeien, de valkuilen waar andere nieuwe rechtse partijen tegenaan lopen voorkomen."