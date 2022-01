Mark Diemers verruilt Feyenoord tijdelijk voor Tweede Bundesliga

Het is het tweede seizoen van Diemers bij Feyenoord. Vorig jaar kwam de middenvelder vaak in actie, maar dit seizoen geeft trainer Arne Slot vaak de voorkeur aan anderen. Bovendien is Diemers maanden geblesseerd geweest aan zijn knie.

Afgelopen zomer was er ook al sprake van een overstap naar een andere club, maar dat ging door de blessure niet door. Nu gaat het jeugdexponent van SC Cambuur wel weg uit Rotterdam. Diemers' nieuwe werkgever staat vijftiende in de Tweede Bundesliga. Tweeënhalfjaar geleden degradeerde de club uit de Bundesliga naar het tweede Duitse niveau.

Na het seizoen terug naar Feyenoord

"Het is een heel grote club", laat Diemers weten. "Ik geloof in de verhalen van de trainer en de technisch directeur en ik wil graag voetballen, want ik ben een grote liefhebber."

Er is geen optie tot koop in de deal tussen Feyenoord en Hannover 96, waardoor Diemers na dit seizoen terug gaat naar Rotterdam.