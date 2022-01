Spiker in Ternaard krijgt weer een woonfunctie

Het zorgcentrum werd in 2017 gesloten, wat er met het gebouw zou gebeuren was lange tijd niet zeker. In 2018 dreigde naar aanleiding van een advies van een onafhankelijk adviseur sloop.

Appartementen

De Spiker krijgt verschillende soorten appartementen voor senioren, oudere echtparen en ook voor starters. "De drie vleugels van De Spiker worden allemaal op een verschillende manier omgevormd zodat ze voldoen aan de eisen van de toekomstige groepen huurders", zegt Klaas Hoekstra, mededirecteur van ontwikkelaar en investeerder Kloosterveste.

De eerste appartementen kunnen naar verwachting eind januari verhuurd worden.