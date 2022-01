Transfer Joey Veerman naar PSV zo goed als rond

Naast de transfersom heeft Heerenveen ook een doorverkooppercentage bedongen: als PSV Veerman ooit weer verkoopt, gaat een deel van de opbrengst naar Heerenveen.

Al langer in beeld

Veerman staat al langer in de belangstelling van de Nederlandse topclubs. Al eerder bracht Feyenoord twee keer een bod uit op de 23-jarige Volendammer en maandag werd duidelijk dat PSV zich ook had gemeld.

De club uit Eindhoven heeft snel gehandeld, want maandagavond waren de clubs en de speler er al uit. Veerman zou dinsdag met PSV mee op trainingskamp naar Marbella in Zuid-Spanje, maar de club blijft vanwege meerdere positieve coronatests in Nederland.

81 wedstrijden

Veerman maakte de zomer van 2019 de overstap van FC Volendam naar Heerenveen. In 2,5 jaar speelde hij 81 wedstrijden voor de Friese club, waarin hij 18 keer scoorde en 23 assists gaf.

Veerman had nog een contract tot 2024 in Fryslân, maar het is geen geheim dat hij zelf vindt dat hij toe is aan een stap hogerop.

Opvolger?

Technisch manager Ferry de Haan van sportclub Heerenveen zei maandag in de SportCast van Omrop Fryslân dat Heerenveen al een eventuele opvolger voor Veerman op het oog heeft. Wie dat is, wilde hij niet vertellen.