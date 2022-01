Nieuwe vaccinatielocatie in Dokkum | Alle 18-plussers kunnen nu de boosterprik halen

Het OMT denkt dat het openen van de scholen op 10 januari voor "een golf van infecties" zorgt. Die golf zou aan het einde van januari of in de weken erna komen, maar het aantal ziekenhuisopnamen blijft waarschijnlijk wel beperkt. Er zouden maximaal 620 coronapatiënten op de ic terechtkomen; nu zijn dat er 475.

De nieuwe variant moet nog wel beter onderzocht worden. Zo is het niet duidelijk hoe besmettelijk het virus is, hoe groot de kans is dat mensen naar het ziekenhuis moeten en hoe efficiënt een vaccinatie is. Uit onderzoek uit het Verenigd Koninkrijk blijkt dat de boosterprik eerst voor 65 tot 75 procent bescherming biedt. Na tien weken is dit nog 40 tot 50 procent.