'Hooguit in kleine stapjes versoepelen'

In dit liveblog melden we het laatste nieuws over het coronavirus:

Basisscholen en voorgezet onderwijs weer open vanaf 10 januari;

Mensen geboren in 2001 en 2002 kunnen een afspraak maken voor een boosterprik;

Maandag zijn er 462 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in Fryslân;

Bij de XXL-priklocatie in Leeuwarden kunnen mensen een vaccinatie zonder afspraak krijgen.

Dit liveblog is ook in het Fries te volgen.