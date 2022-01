Coronanieuws 4 januari: 1.500 prikken zonder afspraak in Leeuwarden

De boosterprik kan vanaf woensdag ook in Drachten zonder afspraak worden gehaald. Dat kan in het Fries Congrescentrum, tussen 08.00 en 21.00 uur. Samen met de XXL-priklokaasje in Leeuwarden, is het nu de enige plek in Fryslân waar mensen zonder afspraak een boosterprik kunnen halen.