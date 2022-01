Gezondheidscentrum en kantoorruimten in oude Rabobank Burgum

Afgelopen december werd het gebouw gekocht door drie ondernemers uit de regio. Een van de kopers is Auke Attema uit Blauwhuis. Hij heeft een praktijk voor fysiotherapie in Burgum en wordt de eerste huurder in DE BANK, de nieuwe naam voor het oude Rabobank-kantoor.

"Het is een prachtig gebouw, op een A-locatie", vertelt Attema. "Hier zijn zoveel mogelijkheden."

Verbouwing

Hoewel de Rabobank het gebouw in keurige staat heeft achtergelaten, moet er her en der nog wel wat worden verbouwd. "Er komen behandelkamers en een grote oefenzaal. Het moet een gezondheidscentrum worden, met naast fysiotherapie ruimte voor het mentale deel en aandacht voor voeding. De verbouwing is ook afhankelijk van wat andere huurders straks precies willen."