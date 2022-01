Bevolkingsgroei Fryslân gaat sneller, maar Smallingerland wordt 'verrast' door krimp

De gemeente Ooststellingwerf is tevreden met de groeicijfers. "We hebben altijd gezegd dat we geen krimpgemeente zijn en dat komt nu uit", zegt wethouder Fimke Hijlkema. Volgens haar is er nog wel meer groei mogelijk in de gemeente, maar dat hangt sterk af van de beschikbaarheid van woningen en bouwkavels.

Nieuwbouw

"We hebben net in Haulerwijk zeven woningen gebouwd voor starters. We hadden er wel zeventig kwijt gekund." De gemeente is in gesprek met de provincie over bouwplannen voor de komende jaren. Naast de grotere dorpen als Oosterwolde, Appelscha en Haulerwijk moet ook in de kleinere kernen ruimte zijn voor nieuwbouw, 'naar aard en schaal van de dorpen', zo zegt de wethouder.

Na eerdere krimp is het belangrijk voor de gemeente om weer te groeien. "Tien jaar geleden hebben we verschillende scholen moeten sluiten. Als de bevolking groeit en er meer kinderen zijn, hoeft dat niet weer", zo zegt ze.

Verrast

De gemeente Smallingerland laat in een eerste reactie weten 'verrast' te zijn door de krimpcijfers. Volgens woordvoerder Peter Boomsma staan de krimpcijfers 'haaks' op het gemeentelijk beleid en de ambities van de gemeente.

Raadslid Yntze de Vries van de ELP is niet te spreken over het etiket van krimpgemeente. "In dat rijtje hoor je niet. Smallingerland was jarenlang de economische motor van het noorden, maar we hebben de vogels over het net laten vliegen."

Win-win

De ELP-man is ook van gedachten dat het in de gemeente veel te lang duurt voordat bouwplannen ook echt gerealiseerd worden. Een goed voorbeeld is het plan voor de bebouwing van de Drachtster airstrip uit 1998. Als het aan De Vries ligt wordt hier na de verkiezingen zo gauw mogelijk werk van gemaakt.

"De grond is van de gemeente en groot genoeg voor 300 tot 500 woningen. Het kan de gemeente 5 tot 10 miljoen opleveren. Het is win-win: je doet wat aan woningnood en woningaanbod en je verbetert de financiële positie van de gemeente."

Het gemeentelijke vliegveld mag van De Vries wel verdwijnen. "Er wordt nu zeven jaar geprobeerd om het economisch rendabeler te maken, zonder dat het wat oplevert. Nou, dan kun je er beter een mooie woonwijk van maken."