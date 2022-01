Bevolkingsgroei Fryslân gaat harder: drieduizend Friezen erbij

In maar twee Friese gemeenten nam de bevolking in 2021 af. Een jaar eerder waren dat er nog zeven. Dat blijkt uit cijfers van het CBS die dinsdag gepubliceerd zijn.

Geen grote aantallen

In 2021 kromp de bevolking in de gemeente Smallingerland en De Fryske Marren. Het jaar ervoor, in 2020, kromp de bevolking in de gemeente Schiermonnikoog, Smallingerland, Ooststellingwerf, Terschelling, Súdwest-Fryslân, Tytsjerksteradiel en Waadhoeke. Het gaat niet om grote aantallen, zegt Dick ter Steege van het CBS: "Kijk je naar de Fryske Marren, dan zijn het er rond de 100."

Het grootste deel van de groei komt uit binnenlandse migratie, zo'n tweeduizend mensen. Uit het buitenland kwamen er ruim duizend. De natuurlijke groei, het verschil tussen geboorte- en sterfcijfer, is wel negatief.

Uit de randstad

Dat Friese gemeenten veel minder 'leeglopen' dan in eerdere jaren heeft volgens het CBS te maken met de trend die al sinds 2015 aan de gang is. Sinds dat jaar verhuizen steeds meer mensen uit de randstad naar dunbevolkte delen van Nederland. Gemeenten die lange tijd bekendstonden als krimpregio krijgen door deze ontwikkeling weer een groeiende bevolking.

In Fryslân zie je dat in 2016 voor het eerst terug. Na een tijd dat de bevolking jaarlijks met duizend terugliep, groeit de bevolking vanaf dat moment weer.

Vorig jaar is echter wel een uitschieter. In het begin van 2021 woonden er 651.000 Friezen in de provincie, aan het einde waren dat er al 654.000.

Grootste groeiers

De grootste groeiers zijn Heereveen, Ooststellingwerf en Tytsjerksteradiel. Volgens Ter Steege is de groei van Heerenveen wel te verklaren door de ligging aan het spoor: "Als je thuis moet werken en je kantoor staat bijvoorbeeld in Den Haag, dan stap je makkelijk in de trein."

Ook de Waddeneilanden groeien snel. "Dat moet je alleen zien naar aard en schaal", zegt Ter Steege. "Er wonen daar weinig mensen dus als er een paar bijkomen, dan zie je dat terug."

Geen krimp meer

De discussie over de krimp kan voorlopig afgesloten worden, denkt Ter Steege. "Er is een aantal jaren sprake van groei. Die kan wat de cijfers betreft afgesloten worden. Maar dat wil niet zeggen dat het in bepaalde wijken of dorpen niet krimpt. Dat staat hier los van."