25 jaar geleden: Piet Kleine vergeet te stempelen in Hindeloopen

Ruim twintig schaatsers hebben een voorsprong genomen op de rest van het peloton. In Sneek moet er op twee plekken gekluund worden. Edward Hagen uit Haarlem doet dat als eerste. Hij is ook de eerste die een stempel haalt bij de stempelpost vlak voor Sneek. De stempelpost is daar ingericht voor het geval de schaatsers met bussen om de kluunplekken vervoerd moeten worden, omdat het erom spande of het ijs in de Waterpoortstad wel goed genoeg zou zijn.