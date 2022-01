25 jaar geleden: Kopgroep blijft hetzelfde, voorsprong loopt verder uit

Arnold Stam is als eerste het kluunstuk bij Bolsward over en kan ook als eerste door met een stempel op zijn kaart. Intussen is er zes minuten verschil tussen de kopgroep en de achtervolgers. Bij de vrouwen komt Klasina Seinstra rond deze tijd als eerste aan in Workum. Voor de kopgroep van de twaalf mannen is de volgende stempelpost in Harlingen. De kopgroep bestaat uit Bakker, Angenent, Van Benthem, Hagen, Van Meggelen, Hulzebosch, Verduin, Stam, Kleine, Kramer en de gebroeders Ruitenberg.