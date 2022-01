25 jaar geleden: Klasina Seinstra wint 15e Elfstedentocht bij de vrouwen

Eelke Lok, verslaggever in die tijd, weet het nog goed. "Willem was zó goed in 1997. Ik zag 'm nog Bartlehiem binnenkomen, met het hoofd geheven!"

Grote impact

Het overlijden van Poelstra had een grote impact op de schaatswereld. "Hij is begraven bij de kerk in Hijum. Daar stond ook het hele marathonpeloton en iedereen die erbij betrokken was. We waren heel erg aangedaan."

Het is verschrikkelijk, zegt Lok. Als hij terugdenkt aan Poelstra, komen ook de mooie herinneringen boven. "Mijn dochter reed ook in de Friese selectie. Willem was een jaar jongen. Je kon gewoon met zulke jongens praten. Ik heb Willem van het begin af aan meegemaakt. Het was zo'n fleurige jongen, hij beleefde er zo'n plezier aan."