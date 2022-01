25 jaar geleden: Henk Angenent wint 15e Elfstedentocht

Voorzitter Wiebe Wieling van de Elfstedenvereniging heeft de 'tocht der tochten' twee keer gereden, in 1985 en 1997. Verslaggever Johanna Brinkman sprak met hem, de man die al sinds 2005 de baas is over het grootste evenement van Nederland. Hoe voelt het voor hem dat de tocht in zijn tijd als voorzitter nog niet is gehouden?