25 jaar geleden: EHBO en ziekenhuis hebben het druk met gewonde schaatsers

Baukje Bron kwam in 1997 als derde over de streep bij de vrouwen, maar Jenita Smit werd gehuldigd. Hoe zit dat toch? Hoofdrolspeelster Bron vertelt het zelf. "We kwamen over de finish en ik wist natuurlijk zelf al dat ik Jenita had ingehaald."

Toen de schaatsers voor de huldiging in het FEC aankwamen, zei ze tegen haar vader dat ze derde was. Bij het opnoemen van de namen kwam Bron echter niet aan bod. "Klasina eerst, Gretha twee, Jenita drie. Vier was heel iemand anders, want ze hadden mij eigenlijk helemaal niet gezien."