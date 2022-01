25 jaar geleden: De Elfstedentocht is voorbij

Nu de laatste stempelpost op de route dicht is, is de teleurstelling groot bij sommige schaatsers. Maar de grootste teleurstelling is misschien wel voor Joost van Dam. Hij kwam helemaal uit Australië over om de tocht te rijden.

In allerijl pakte hij het vliegtuig naar Nederland, met zijn schaatsen in de koffer. Hij was al heel lang lid, zei hij, maar bij de inschrijving bleek dat hij geen lid was. Zijn contributie was al jaren niet binnengekomen. De organisatie was onverbiddelijk: Van Dam mocht niet starten.