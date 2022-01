Sven Kramer slaat massastart op EK over

Zondag maakte schaatsbond KNSB bekend dat Kramer een duo gaat vormen met Jorrit Bergsma bij de massastart op de Spelen. Beiden schaatsten de laatste jaren niet met elkaar op dat onderdeel. Op de laatste test voor de Spelen, het EK van volgend weekend, gaat Bergsma de massastart schaatsen met Marcel Bosker.

Programma op het EK is anders

Volgens technisch directeur Remy de Wit van de KNSB is het een bewuste keuze. "Het programma bij dit EK zit heel anders in elkaar, met wedstrijden kort na elkaar. Uit het oogpunt van energiemanagement richting Peking is het verstandig dat onze rijders keuzes maken."

Bondscoach Jan Coopmans laat weten dat Nederland op het EK anders moet schaatsen omdat de tegenstand anders is dan op de Spelen en er geen halve finales worden geschaatst. "Dat vraagt voor ons ook een andere tactiek dan in Peking. Die factoren samen maken dat Marcel Bosker hier rijdt in plaats van Sven Kramer."

Antoinette de Jong niet op 1.000 meter

Op de 1.000 meter van het EK komt Antoinette de Jong niet in actie. Die valt op dezelfde dag als de ploegenachtervolging en met het oog op de Spelen wil De Jong zich focussen op dat teamonderdeel. Het startbewijs van de 1.000 meter blijft echter wel in de familie: zusje Michelle neemt het over.

De schaatsers op de andere afstanden van het EK zijn de sporters die ook op de Olympische Spelen schaatsen. Vrijdag begint het EK in Thialf en duurt tot en met zondag.