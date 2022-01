Vogelgriep in Blije: 222.000 vleeskuikens geruimd

Op 100 meter afstand van het bedrijf ligt no geen bedrijf met kippen. Ook die 45.000 kippen worden uit voorzorg geruimd om verdere verspreiding te voorkomen.

Transportverbod

Bij drie andere bedrijven in een straal van 3 kilometer om het pluimveebedrijf heen worden monsters afgenomen om te zien of er ook sprake is van de vogelgriep. Daar geldt een transportverbod van vogels en eieren in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf.

Op het bedrijf in Blije wordt zogenoemd traceringsonderzoek verricht. Hiermee wil de Nederlandse voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zien of er ook risicovolle contacten geweest zijn tussen het bedrijf en andere locaties.